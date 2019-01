Witwasser op A27 bij Raamsdonksveer van de snelweg gehaald

video Verdachte drugslab Lage Zwaluwe: ‘Ik ben beschoten’

11:39 BREDA/LAGE ZWALUWE - Verdachte Pedro D. van het drugslab dat op 10 oktober vorig jaar in Lage Zwaluwe is opgerold, is beschoten. Dat heeft hij tegen de politie gezegd. In de deur en in een kast in zijn woning zijn ook daadwerkelijk kogelgaten aangetroffen, bleek dinsdag bij de eerste openbare zitting in zijn strafzaak bij de rechtbank in Breda.