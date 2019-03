Wisselkunstwerk voor gluurders onthuld in Rijen

RIJEN - Wethouder Ariane Zwarts onthulde gisteren ‘The Day Destroys the Night’ van beeldhouwer Adriaan Seelen op het Raadhuisplein in Rijen. Het beeld is het eerste in een serie wisselkunstwerken. Elk jaar moet er een ander werk komen te staan.

“Dit werk kwam tot mij in een droom”, zegt Adriaan Seelen over het werk dat het komende jaar te zien zal zijn. “Het is de tweede keer dat het me overkomen is. Ik zag het voor me terwijl ik aan het dromen was, met titel en al. Ik ben meteen opgestaan om te schetsen wat ik in mijn hoofd had. Als je wacht tot de ochtend is de kans groot dat je het dan al vergeten bent.”

Overgangsgebied

Het werk is gemaakt van natuursteen. Meest in het oog springt een gekroonde kubus, waarin Seelen gaten heeft aangebracht. Wanneer je daardoor naar binnen kijkt, zie je een afbeelding die te maken heeft met de titel van het werk. “Ik heb het ‘The Day Destroys the Night’ genoemd, naar een nummer van The Doors over een fase tussen leven en dood, het overgangsgebied tussen bewustzijn en onderbewustzijn. Het verbeeldt ook de staat waarin ik verkeerde toen het tot me kwam. Dat zie je als je door de gaten naar binnen kijkt. Het is een beeld voor gluurders, want dat zijn we toch allemaal?”

Online stemmen

David Polak, vicevoorzitter van stichting Kunstweek, die betrokken is bij vergelijkbare projecten in verschillende gemeenten in het land, is zeer te spreken over de manier waarop de keuze tot stand gekomen is. “Meestal beslist een jury over de inzendingen. Hier in Gilze en Rijen konden de bewoners online meestemmen. Dat is uniek. Ze mochten hun voorkeur kenbaar maken over vijf geselecteerde werken. Daar hebben duizend mensen aan meegedaan. Een jury, waar ook mevrouw Zwarts deel van uitmaakte, heeft uit drie overblijvende werken dit beeld gekozen. We hebben buiten het stemmen om tachtig reacties ontvangen. Dat is uitzonderlijk. Je kunt wel zeggen dat het hier leeft.”