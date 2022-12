Wisseling van de wacht op vliegbasis Gilze-Rijen: ‘Ondanks goede resultaten is er nog genoeg werk’

IJsbanen dit weekend tussen hoop en vrees: ‘We wagen het er gewoon op’

BREDA/OOSTERHOUT - Het zijn ijzingwekkend spannende dagen voor veel ijsclubs in West-Brabant. Want is het ijs al dik genoeg? en zet de vorst de komende nacht wel genoeg door? Sommige verenigingen wagen het er gewoon op.

17:00