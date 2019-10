Winkels mogen straks in Oosterhout ook op eerste kerstdag open

,,Supermarkten vragen om ruimere openingstijden", zegt wethouder binnenstad en economische zaken Robin van der Helm. ,,De online-concurrentie is groot. Klanten vinden het tegenwoordig normaal om iets te bestellen op een moment dat het hen goed uitkomt. Online-bedrijven trekken zich niets aan van de feestdagen. Zij bezorgen op alle dagen. Daarom willen supermarkten ook open zijn. De klanten vragen er om. Het is heel gek als de economie 24 uur doordraait en jij mag daar als winkel niet aan meedoen. Daarom gaan we met een voorstel naar de gemeenteraad om ook deze feestdagen open te gooien.”

Niet enthousiast

Bert de Haas van winkeliersvereniging Arendshof is niet echt enthousiast. ,,Daar hebben we het als vereniging nog niet over gehad. Ik heb tot nu toe niemand gehoord die hier aan mee wil doen. De animo om op zulke dagen open te gaan, is bij de winkeliers in Arendshof op dit moment niet groot, maar wie weet verandert dat nog in de toekomst.”