Winkelcentrum Bouwlingplein kan er weer tegen na tweede upgrade in vijf jaar

Nieuwe naam, nieuwe look voor winkelcen­trum Bouwling­plein

OOSTERHOUT - Een nieuwe uitstraling, opgeknapte parkeergarage en zonnepanelen op het dak. Zelfs de naam is nieuw: winkelcentrum Bouwlingplein prijkt in grote letters aan de buitenkant. “Bouwlingcentre vonden we wat verwarrend klinken“, zegt Gard Stals, directeur vastgoed van de Mobion Group. Over drie weken is de verbouwing van het Oosterhoutse winkelcentrum nabij de binnenstad helemaal af.