Windmolens Oosterhout verhitten de gemoederen: ‘Het is een schande, men verkwanselt dat gebied’

De Duitsers vreesden de Biesbosch: ‘Achter elke wilg kon een verzets­strij­der staan’

5 mei BIESBOSCH - In de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers de baas in Nederland, maar in de Biesbosch was dat niet vanzelfsprekend. ,,De bezetter waagde zich niet zomaar in dit gebied.”