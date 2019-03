‘Windmolens in Geertruidenberg? Dan wel natuurcompensatie’

Onrust over bomenkap in Santrijn­park Oosterhout

7:08 OOSTERHOUT - De kap van een aantal bomen in het Santrijnpark zorgt voor onrust bij enkele buurtbewoners. De gemeente Oosterhout begint maandag met de kap van 24 bomen, maar volgens omwonenden is dat in het broedseizoen en zouden er her en der al vogelnestjes te zien zijn. Het gaat om bomen in het noordelijke deel van het park, richting de Strijenstraat.