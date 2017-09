Windmolens: eerst compensatie regelen, dan pas verder praten

Vandaag praat de wethouder met de stuurgroep. De vier wethouders van de betrokken gemeenten en gedeputeerde Van Merriënboer willen in oktober met een breed gedragen voorkeursalternatief komen. Daarvoor liggen elf opties op tafel.

Zonzeel en Lage Zwaluwe

Het knooppunt Zonzeel en Lage Zwaluwe leveren daarin een belangrijke bijdrage. Lage Zwaluwe is er later 'bijgesleept' omdat met alleen Zonzeel de totale 100 MW langs de A16 niet gerealiseerd kan worden. De bewoners van de Zwaluwsedijk en Binnenmoerdijk voelen zich extra gepakt.,,Naast de A16 en de HSL kregen we er ook nog de hoogspanningsmasten bij", hield inspreker mevrouw Hermus de raad voor. ,,We krijgen meer geluid, meer slagschaduw, het uitzicht is weg, onze woonomgeving wordt aangetast. Alle lasten komen op ons bordje terecht, dat kan niet zonder compensatie."

Planschade

Voor VVD'er Tim Simons is het duidelijk: ,,Daarvoor zijn meer mogelijkheden dan alleen planschade en de 50 eurocent per megawatt die ontwikkelaars voorstellen.Keer de opbrengst van de dorpsmolen eerst uit aan de directe omwonenden voordat je de rest van de inwoners daarvan laat profiteren." Die dorpsmolen moét er komen. Die is niet alleen 'wenselijk' zoals in de stukken staat, dat moet veranderd worden in 'noodzakelijk', vindt de raad.

Voor de familie Aelbers aan de Bredestraat gaat planschade lang niet ver genoeg. De windturbines van Zonzeel komen letterlijk in hun achtertuin. ,,Bij negen varianten vallen wij binnen de geluidcirkel. Ons huis wordt onverkoopbaar. Wij komen gegarandeerd met een restschuld te zitten. Hoe komen we daar zonder kleerscheuren weg?". Een echt antwoord kreeg Chantal Aelbers niet.

Scepsis

Scepsis is er over de evenredige verdeling van de windmolens over de vier gemeenten Drimmelen, Moerdijk, Breda en Zundert. De vrees dat Breda om milieuredenen windmolens gaat afschuiven naar Drimmelen vond Kuipers ongegrond. ,,Breda is bereid haar verantwoordelijkheid te nemen."