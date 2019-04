Wim Dubois uit Waspik zet oorlogservaringen op papier: 'Met dat Amerikaanse jack leek ik voor de Duitsers op de vijand'

Video Grote stroomsto­ring bij 252 huishou­dens in Dongen, trafohuis­je volledig uitgebrand

9:10 DONGEN - In De Beljaart in Dongen hebben maandagavond 252 huishoudens zonder stroom gezeten. Pas in de loop van de nacht was de storing verholpen. Burgemeester Marina Starmans raadde mensen zonder stroom aan om tijdelijk uit te wijken naar vrienden of familie.