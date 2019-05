Willy had alles voor een ander over

,,Tientallen jaren werkte hij via de Wava bij de fietsenstalling”, zegt Henk van Bijnen die Willy als kind leerde kennen. ,,Hij kwam als kind al snoep kopen in onze kruidenierswinkel. Zo lang ken ik hem al. De eerste fietsenstalling stond in de Rulstraat. Daarna is de stalling nog drie keer verhuisd en Willy verhuisde mee. Daar kennen de meeste mensen hem van”, aldus Van Bijnen. ,,Het was een man die met iedereen goed op kon schieten. Hij gaf alles weg. Willy had de mentaliteit van de Voorhei. Alles voor elkaar over hebben. Zulke mensen kom je nog zelden tegen.”

Hij stapte zonder aarzelen bij de burgemeester binnen

Kleurentelevisie

Gebreide truien

Nationaal viel hij op, omdat hij bij allerlei tv-programma’s in het publiek ging zitten. Zo gauw de afscheidstune klonk, stormde hij het podium op om bloemen aan de presentatrice te geven of een doos Mooie Keetjes van de bakker en vooral om Oosterhout te promoten met gebreide truien met teksten als ‘Oosterhout daar is het te doen’ en ‘Oosterhout daar kun je niet aan voorbij'. Wie de truien voor hem breidde, is niet bekend. Van Bijnen: ,,Zijn moeder was het niet. Het was iemand anders. Ik weet niet wie dat was.” Willy werkte nog jaren in kringloopwinkel 't Klappeijke en was in februari dit jaar nog in dienst bij MidZuid (voorheen Wava) totdat hij ernstig ziek werd. Hij zou dit jaar met pensioen gaan.