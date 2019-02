'Willemijn van Hees' pleit voor genderneutraal Geertruidenberg bij Sauwelgala

De gemeente Geertruidenberg betreurde het dat burgemeester Willemijn van Hees de overstap maakte naar Heusden. Zaterdagavond keerde haar alter ego even terug: Hans van Kastel (54) gaf haar weer een stem tijdens het Sauwelgala bij Arjan van Dijk. Hij sprak niet de taal van de politici -meel in de mond -, maar kreeg de lachers aardig op zijn hand over genderneutraal Geertruidenberg. Zo zou de naam van de Koestraat moeten worden vervangen door Rundersteeg.

Oppersauwelaar

,,Mijn sauwel werd goed ontvangen", zegt Van Kastel, ,,Maar die kon niet tippen aan wat Jeffrey Aerts en Patrick Kant ervan maakten. Dat zijn toppers." De jury benoemde Kant voor een jaar tot Oppersauwelaar; het publiek - zo'n 380 mensen - was het meest gecharmeerd van Aerts.

Van Kastel maakte vooral indruk met zijn opkomst. ,,Zo'n boerenkapel, dat vond ik niks. Dus heb ik opzwepende muziek laten draaien, Faithless. En er kwam ook een hoop confetti aan te pas. Heel de jury zat onder." Er klonk dus een ander geluid van een debutant die eigenlijk geen debutant was. ,,Ik heb in Made regelmatig in de ton gestaan, daarna mee gestopt. Vier jaar geleden naar Den Berg verhuisd. Veel gehoord en gezien tijdens de wandelingen met mijn twee honden. Genoeg om er een sauwel van te maken en weer eens mee te doen."

Toneel

Het was wennen, op meer dan een vlak. ,,Podiumvrees heb ik niet, want dat plankier ken ik al zo lang. Ik heb ook op het toneel gezeten. Maar wat me hier wel opviel, is dat van het publiek niemand verkleed gaat. In Made is dat heel anders. En dat de jury maar elf minuten van je sauwel beoordeelt. De rest niet. Maar ik heb er enorm van genoten. Vooral van het niveau, dat is hoog. Die twee winnaars sprongen er echt uit." Van de zes kletsmajoors in de ton eindigde Van Kastel, die werkzaam is in de logistiek, op de vierde plaats.

Van Kastel is een carnavalsdier. In Lage Zwaluwe, waar hij is opgegroeid, kwam de ton in zijn leven. ,,Ik heb toen veel steun gehad van Johan van der Vlist, de journalist. Hij gaf me en tips en tricks hoe je de zaal mee kunt krijgen." In Made deed hij regelmatig mee met het Opjuinen. ,,Een prachtig evenement. Het gaat erom elkaar af te troeven, hoe ad rem je bent."