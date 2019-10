Willem Stolk uit Lage Zwaluwe tweede bij wereldkampioenschap roofvissen

Man schopt plassende man tegen kont en wordt aangehou­den in Breda

11:15 BREDA - Een 26-jarige man uit Halsteren is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Breda nadat hij een 32-jarige plassende man uit Dongen tegen zijn kont schopte. De Halsterenaar had een gebiedsverbod en was op dat moment bezig om het centrum te verlaten. Maar dat was niet het enige incident in het Bredase uitgaanscentrum