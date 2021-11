Willem-Jan van der Zanden weer lijsttrekker GroenLinks in Oosterhout

Jonge vrouw (19) ‘verkracht, gewurgd en zes dagen opgesloten door ex-vriend uit Made in leegstaand kantoor­pand’

Vanwege hun problematische relatie hadden een drugsverslaafde vrouw en Ian de W. (22) een contactverbod. Ze misten elkaar echter zo erg, dat de 19-jarige jongedame op 9 april vluchtte uit behandelingskliniek Fier en met De W. in een leegstaande kantoorruimte in Dordrecht belandde. Daar werd het slachtoffer zes dagen later door agenten hevig trillend, huilend en zwaargewond gevonden. Wat was er in die tussenliggende dagen gebeurd?

26 november