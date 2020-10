Willem-Alexanderplein in Teteringen wordt al in 2021 een park: ‘Dit is geweldig nieuws’

Zeer grote schade na brand parkeerga­ra­ge Oosterhout: ‘Zelfs de riolering is gesmolten’

20 oktober OOSTERHOUT - Een rood-wit afzetlint is om het gebouw gespannen en de parkeergarage is door middel van een hek afgesloten. De brand van afgelopen zaterdagochtend heeft grote schade toegebracht aan Residentie Stadhouders Veste in de Oosterhoutse Stadhouderslaan. ‘De constructie wordt nu getest op veiligheid.’