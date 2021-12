Wilgen knotten in Hank: ‘Als we dat niet doen, gaat het hier helemaal mis’

HANK - Om de veertien dagen zijn ruim tien vrijwilligers op zaterdag in de weer met het knotten van wilgen bij de IJsbaan in Hank. De natuur is ermee gezegend mee, zo ook Piet Prinsen.

Even voor negen uur doorbreekt het gekraak van een vallende tak de oorverdovende stilte in het wilgenbosje aan de IJsbaan in Hank. Veroorzaakt door een vrijwilliger van natuur- en milieuvereniging VMB Hank, die met een zaag de tooi van een wilgenknot kortwiekt. Hij is niet alleen, nog eens tien mannen en één vrouw hebben deze zaterdagmorgen de moeite genomen om dit fraaie stukje natuurgebied een beetje te cultiveren.

Toch blijft het een apart gezicht. Natuurliefhebbers hebben de mond vol over de liefde voor bomen en beesten, tegelijkertijd zetten ze doodleuk diezelfde natuur naar hun eigen hand. ,,Als we dat niet doen, gaat het hier helemaal mis”, zegt Ton Prinsen (74), al jaar en dag betrokken bij het wilgen knotten. Hij wijst naar een dijbeen dikke tak, die topzwaar is geworden en daardoor van de knotwilg is afgescheurd. ,,Dan wordt het een gribus, blijft er niks over van dit prachtige gebied.”

Wilgentakken verwijderen, daar is zijn broer Piet ook heel blij mee. ,,Die teelt op een perceeltje wilgenrassen. Zijn perceel ligt tussen wilgen. Laten we die hun gang gaan, dan komt er te weinig zonlicht op die jonge wilgen terecht.” Is het dus op den duur gedaan met de oogst om daar manden van te vlechten.

Zagen, het gebeurt met de hand. Het is gezond – ,,Een sportschool heb je niet nodig” – en je verstoort de natuur niet. Maar het kost wel de nodige tijd. Prinsen: ,,Daarom beginnen we er vlak na Sinterklaas ermee. Tot eind maart steekt een vaste groep op zaterdagmorgen de handen uit de mouwen.” Dikke takken, die maakt Piet met een elektrische zaag klein. ,,Die zijn voor de leden en gaan de openhaard in. De meeste dunne komen in de versnipperaar terecht, de stukjes leggen we op de paden.”

Sommige wilgentakken sneven niet in kachel of hakselaar, ze liggen op elkaar. ,,Dit is dus een ril”, wijst Ton. ,,Daar kunnen dieren zich in verschuilen.” Mooie twijgen worden bijeengebonden en elders in het bosje neergezet. ,,Kinderen komen hier op excursie. Die moet je ook wat laten doen. Met die takken mogen ze vlechten. Van andere hebben we een schuilhut gemaakt.” Moeten de kinderen door een pvc-pijp kijken, zoeken naar een uil. En die vinden ze altijd: het is nepperd, opgehangen aan de stam van een boom.

