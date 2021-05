Wildroosters Surae bij Beum verdwijnen zegt SBB, Zonnebloem gelukkig

interview Martine Pilaar, de stem van het OM, vertrekt na 18 jaar: ‘We hebben maar één doel: de waarheid boven tafel!

1 mei BREDA - De juwelier die een overvaller doodschoot. Een vermoorde vrouw in een kliko, volgespoten met purschuim. Liquidaties in het drugsmilieu. Over ijzingwekkende misdrijven voerde zij het woord namens het Openbaar Ministerie in Breda. ,,Toch zijn het juist de ‘gewone’ zaken die mij persoonlijk het meest raken.”