Wildparkeren fietsen: grote ergernis in Oosterhout

Met een e-bike is de bovenste rij een uitdaging, geeft de wethouder toe. Maar als het over 'normale' fietsen gaat: ,,De afgelopen twee weken zijn er controles en observaties geweest. Als er handhavers aanwezig zijn, lukt het de reizigers ineens wél om die bovenste rekken te gebruiken."

Ze heeft het over jeugd die komt 'aansjeezen' en de fiets maar 'neerkwakt' op het station. ,,We zijn ons nu aan het bezinnen hoe dit aan te pakken. Of we dat gedrag kunnen beïnvloeden", vertelt wethouder Witte. ,,Constant een handhaver bij het busstation neerzetten, zien we in ieder geval niet als oplossing."