Wildkamperen, geluidsoverlast, recreatievuil: hoeveel bezoekers kan de Biesbosch nog aan?

Hoeveel bezoekers kan de Biesbosch nog aan? Dat vragen boswachters zich af na een extreem druk voorjaar waarin de balans tussen de natuur en recreatie in het gebied verstoord is. ,,Ecologisch gezien hebben we de grens bereikt.”