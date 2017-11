Wild Romance met 'wereld-preview' over Herman Brood in Rijen

RIJEN - Best wel bijzonder deze zaterdag in CC De Boodschap in Rijen. De try-out van de hommage aan Herman Brood met alle, nog levende, leden van zijn begeleidingsband Wild Romance. ,,Een wereld-preview'', in de woorden van Koos van Dijk, die 25 jaar de manager was van Brood.

Volledig scherm Zoon Marcel met zijn vader Herman Brood in 1975 samen in de pasfoto-automaat © Koos van Dijk

Hoewel Koos van Dijk de zeventig is gepasseerd, praat hij met de passie van een twintiger. ,,De show die we neer gaan zetten is fantastisch man. Helemaal in de stijl zoals Herman het zou willen. Met de Wild Romance en de gitaarriffs van Dany Lademacher en David Hollestelle. Met een optreden ook van zijn zoon Marcel, die een eerbetoon brengt aan zijn vader.''

Een aaneenschakeling van seks, drugs en Rock&Roll

Een zoon? ,,Zeker, het gevolg van een romance met miss Groningen in de jaren zestig. Marcel stond als 6-jarige opeens bij Herman voor de deur.'' Het zal een van de verhalen zijn die Van Dijk voor de pauze zal vertellen over het leven met en van Herman Brood. Een aaneenschakeling van seks, drugs en Rock&Roll.

Voor de pauze is het podium ingericht als een soort YabYum, de seksclub waar Brood graag mocht komen. Hier gaat het over de jonge Brood, worden filmpjes vertoond van toen hij nog niet bekend was, hoe zijn moeder zich zorgen maakt dat hij in bands speelde en hoe hij geld verdient door muziek te spelen van Elvis, Chuck Berry en Little Richard. Hier worden akoestische en semi-akoestische sets gespeeld door een 'jonge' Herman Brood. Na de pauze spelen de Wild Romance de oude hits. ,,Dan gaat het dak eraf. Die mannen zijn in conditie, dat wil je niet weten. Het gaat goed. Ze zijn ook bezig met een nieuw album'', aldus Van Dijk.

'Voor velen leeft Herman nog steeds'