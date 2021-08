Wijncrisis in Oosterhout: kloosterzusters staan er alleen voor na vertrek bestuur wijngaard

De bestuursleden geven in een persbericht de indruk dat zij tegengewerkt worden. ‘We hebben als bestuur getracht met ideeën het Domein (Sint-Catharinadal, red.) te helpen om de wijnen in de markt te zetten en te promoten. Daar is in de praktijk niet veel van terechtgekomen. Dat spijt ons zeer, want we dragen het project een bijzonder warm hart toe. Maar we stuitten te vaak op onwil’, schrijft het gildebestuur dat aanblijft tot er een nieuw bestuur is gevormd.