Wijnboer Van Stokkom uit Made houdt identiteit opvolger onder kurk

MADE - Bij het koesteren van zijn grootste geheim hoe je erin slaagt om in het Nederlandse klimaat op een vlakke Brabantse akker Franse kwaliteitswijnen naar de kroon te steken, is een mysterie bijgekomen. Wie gaat de inmiddels 72-jarige wijnboer Marius van Stokkom van De Linie in Made het komende jaar opvolgen?

Veel meer dan dat er een kandidaat is ‘met voldoende opleiding’ wil de pionier op het gebied van de vaderlandse wijnbouw er niet over zeggen. Van Stokkom weet dat er een geruchtenstroom gaande is, maar laat zich er niet door verleiden.

“Ik dacht iemand gevonden te hebben die heel goed voldeed. Helaas is deze kandidaat er niet op doorgegaan. Nu ben ik weer optimistisch dat mijn levenswerk wordt voortgezet. Nee, rond is het nog niet. Wel vergevorderd”, wikt en weegt hij zijn woorden. De anders over zijn bezigheden zo spraakzame Van Stokkom laat blijken het gesprek nu het liefst te willen stoppen.

“Wij moeten het samen helemaal eens worden en juridisch moet ook alles in kannen en kruiken zijn.” Het wordt in april van het komend voorjaar als de voortekenen niet bedriegen in ieder geval zijn laatste oogst.

Opvolger

Jaren terug begon Van Stokkom al een zoektocht naar een geschikte opvolger in de wetenschap ‘dat een tweede Marius niet makkelijk te vinden zou zijn’. Maar dat de missie gelijk zou staan aan het kopen van een winnend lot in de loterij had hij niet gedacht.

Het bracht de ‘wanhopige’ wijnboer tot het publiceren van een lijstje waaraan de kandidaat-opvolger - een vrouw achtte hij zo goed als uitgesloten - zou moeten voldoen. Het liefst moet het een boerenzoon worden, in ieder geval iemand met feeling voor de natuur en gewend om buiten te werken. Verstand van scheikunde, biologie en reinheid waren slechts drie van een langer staatje benodigde wetenschappen.

KLM

Niets romantisch dus, het runnen van een wijngaard met zesduizend stokken om daarvan een goed renderend bedrijf te kunnen maken met wijnen die in de prijzen vallen. Dat was wat Van Stokkom wist te bereiken sinds 1977, het jaar waarin hij begon.

De Brabantse wijnboer kwam ermee in de wolken, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. De KLM schonk jarenlang zijn producten in de businessclass. Het speelde in het voordeel van Van Stokkom en andere wijnboeren in ons land dat de Nederlandse zomers steeds zonniger en warmer zijn geworden waardoor het suikergehalte bijna op het Franse niveau is gekomen.

Geheim

Het grote geheim van het succes van Van Stokkom blijft echter de bijzonder grote hoeveelheid druiven die hij in vergelijking tot andere boeren van één hectare weet te halen. Dat geheim, zo liet hij deze krant eerder al al weten, zal hij alleen zijn opvolger toevertrouwen.