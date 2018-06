Wijkvereniging realiseert eigen park in Made

Het Prinsenpark ligt in de nieuwe woonwijk Prinsenhof, tussen de Dahliastraat en de Prinsenpolderstraat. In het park zijn een speeltuin, een voetbalveldje en twee jeu-de-boulesbanen aangelegd. De wijkbewoners helpen mee met het onderhoud.

Samenwerking

Het is het resultaat van een samenwerking tussen Wijkvereniging Prinsenhof, de gemeente Drimmelen, diverse lokale sponsoren en landelijke fondsen zoals het Oranjefonds, VSB-fonds en Jantje Beton.

Gemeente Drimmelen: ,,Het Prinsenpark is voor de gemeente een voorbeeldproject wat past binnen het Dorpsgericht werken. Samen met de initiatiefnemers is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het daadwerkelijk te verwezenlijken.”

Dorpsgericht werken

Bij de opening waren vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aanwezig. Lilian Lambrechts, coördinator Dorpsgericht werken bij de gemeente Drimmelen is erg enthousiast over het project.

Lambrechts: ,,De realisatie van het Prinsenpark bevordert het besef dat iedereen verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de buurt. Dit komt niet alleen de verbinding in de wijk ten goede, maar ook de verbinding tussen inwoners, gemeente en organisaties.”