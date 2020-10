‘Wijkagent zonder pet’ Nardy Kapitein overleden

OOSTERHOUT - Hij maakte faam als een van de eerste twitterende wijkagenten, had duizenden volgers. Daarnaast was Nardy Kapitein jarenlang het gezicht van de politie in de Oosterhoutse wijk Slotjes. Voor dat werk kreeg hij veel complimenten: ,,De wijkagent der wijkagenten.” Afgelopen week overleed Kapitein op 60-jarige leeftijd.

,,Wij verliezen een betrokken collega met een groot doorzettingsvermogen”, schrijft het politieteam Dongemond op Facebook. Kapitein kampte al langer met de ziekte van Kahler, een progressieve vorm van bloedkanker die het beenmerg aantast.

Kapitein begon eind jaren ‘70 bij de gemeentepolitie in Breda, werd in de jaren ‘80 hoofdagent en stapte over naar de recherche. ,,Bij de recherche heb ik van alles meegemaakt. Ook hele zware zaken. Zoals de moord op oma Mok en de moord op Robin Bogers, een meisje van amper 4 jaar oud in Breda”, zei hij eerder in deze krant.

Mistongeval Breda

Verder was Kapitein betrokken bij het grote mistongeval, op de A16 bij Breda in 1990. ,,Samen met nabestaanden heb ik slachtoffers geïdentificeerd. In dit soort moeilijke situaties merk je dat nabestaanden hun verhaal kwijt willen. Ik bood ze een luisterend oor, gaf ze warmte.”

Volledig scherm Nardy Kapitein. © Ramon Mangold/ Het Fotoburo

In 2004 begon hij als wijkagent in Alphen-Chaam, om in 2009 te vertrekken naar Oosterhout. ,,Bij het wijkagentschap komt alles om de hoek kijken. Het politiewerk pur sang.”

Afscheid

Een kleine twee jaar geleden stopte hij als wijkagent in Oosterhout. Dat afscheid viel hem zwaar. ,,Ik ben het liefst bij de mensen. Op straat, in de wijk. Ik heb altijd tussen de mensen in willen staan, in plaats van ze iets op te leggen. Ik wilde zo gewoon mogelijk blijven. Daarom zette ik nooit mijn pet op.” In zijn laatste periode bij de politie hield hij zich bezig met verkeersadviezen en verkeersbesluiten.