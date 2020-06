Wijk De Beljaart laat Dongen groeien en bloeien

DONGEN - Maar liefst 1.900 mensen wonen er inmiddels. De Dongense nieuwbouwwijk De Beljaart is in trek. In de laatste bouwfase komen er nog eens 104 huizen bij.

Dat blijkt tijdens een rondwandeling door wat gerust het visitekaartje van Dongen genoemd mag worden. Als gidsen fungeren wethouder Eline van Boxtel (wonen) en gemeentelijk projectleider Patrick Verschoor.

,,Kijk hier. Je ziet dat de historische structuren van dit gebied zijn behouden’’, zegt Verschoor wijzend naar de lange, rechte paden die langs de huizen lopen.

Comfortabele woonwijk

Dat was ooit het doel van De Beljaart: een comfortabele woonwijk met veel groen aan de rand van Dongen. De gemeente telt 26.000 inwoners, waarvan ruim 23.000 in de plaats Dongen zelf.

In De Beljaart zijn in de afgelopen twaalf jaar achthonderd woningen gebouwd. ,,Op de schaal van Dongen is dat inderdaad veel’’, zegt Van Boxtel. ,,En Dongen groeit nog steeds door.’’

Dat is goed nieuws in deze tijden van krimpgebieden en een dreigende economische neergang. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe meer inkomen voor Dongen. Dat kan de noodlijdende gemeente goed gebruiken.

Economische bloeiperiode

Ondertussen ademt De Beljaart nog altijd het geluk van de economische bloeiperiode waar tot voor kort sprake van was. ,,De tevredenheid onder de bewoners is groot’’, zegt Beljaartbewoner Sjoerd Giese, voorzitter van de wijkraad.

Volledig scherm Een schets van het totale plan Beljaart met rechtsonder de locatie voor het Integraal Kindcentrum. Fase vijf (links daarvan) behelst de bouw van zestig huur- en koopwoningen. Die woningen. Eind dit jaar is de grond bouwrijp. © Gemeente Dongen

De goedlachse Giese is, zo zou je kunnen zeggen, de spreekwoordelijke Beljaarter. Hij is vader van vier kinderen. ,,Ja, het is een wijk voor jonge gezinnen. Dat merk je ook aan de thema’s die in de wijk spelen. De aanwezigheid van speeltuinen is bijvoorbeeld belangrijk. Een supermarkt is dat veel minder. We zitten op een korte afstand van het centrum en Dongen is toch al niet groot. Er zijn genoeg voorzieningen’’, zegt hij.

Kindcentrum

Als je het over speeltuinen hebt, heb je het ook snel over scholen en opvangcentra. ,,Binnenkort start hier de bouw van een integraal kindcentrum met daarin een basisschool en een opvang’’, zegt wethouder Van Boxtel. ,,En bij de nieuwe woningen die in fase vijf gebouwd zullen worden, blijft de huidige speeltuin gehandhaafd.’’

Volledig scherm De locatie in De Beljaart waar het Integraal Kindcentrum komt. © Pix4profs / Jan Stads

Zijn er dan helemaal geen minpuntjes te noemen? Toch wel. Eerder dit jaar bleven de inwoners van De Beljaart enige tijd verstoken van een goed functionerende verwarming. De warmtepomp van de wijk bleek niet goed te werken. ,,Maar we hebben goede hoop dat het probleem uit de wereld is straks’’, zegt Giese. En het beloofde groene karakter van De Beljaart? ,,Het groen in de wijk moet nog een beetje doorgroeien. Je begint pas aan de tuin als het huis af is.’’

Nul op de meter

Geen overbodige luxe in een wijk die gebouwd is met het oog op een duurzame toekomst. ,,De hele wijk is straks gasloos. De nieuwe bewoners willen sowieso nul op de meter’’, zegt Patrick Verschoor.

De Beljaart staat nu voor de afronding van het langdurige bouwtraject. In fase vier worden nog eens 44 huizen gebouwd, bovenop de zestig van fase vijf. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen. Verschoor: ,,Zo’n 30 procent betreft sociale huurwoningen.’’

Volgens Sjoerd Giese is dat de kracht van De Beljaart. ,,Deze wijk bestaat uit een mix van mensen die allemaal één ding gemeen hebben met elkaar: een grote betrokkenheid bij De Beljaart.’’