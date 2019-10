‘Wij hebben geen kinderen, Seterse Hoeve was ons kind‘

Echte wietkweker Oosterhout blijft buiten schot

14:53 BREDA - In september 2014 werd in een bedrijfspand aan de Everdenberg in Oosterhout een wietkwekerij gevonden met 593 planten. Vrijdag stond de huurder van de garagebox voor de rechtbank in Breda. Niet direct betrokken bij de kwekerij, denkt justitie. Hij lijkt slechts katvanger. Zoals vaak blijft de initiatiefnemer buiten schot.