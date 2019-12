‘Wij geloven in Gert de Kok’: vliegtuigje met ludieke actietekst cirkelt boven Drimmelen

MADE – Een vliegtuigje cirkelt deze zaterdagmiddag onder meer boven het gemeentehuis van Made, met een opvallende banner. ‘WijgeloveninGertdeKok.nl’, staat er te lezen op de tekst. Het blijkt een ludieke actie te zijn van Project C, dat deze week bakzeil haalde toen het voet aan de grond wilde zetten in Drimmelen.

Project C wil legale wiet telen voor de gemeente Breda, om een landelijke proef te ondersteunen. De initiatiefgroep ziet in een kassencomplex van 30.000 vierkante meter in Made de ideale kwekerijlocatie. Maar burgemeester Gert de Kok liet eerder deze week weten dat hij hier niet aan wil meewerken. ,,We willen graag uitleggen wat ons project kan betekenen voor de inwoners. Tot nu toe hebben wij die kans niet gehad”, aldus Peter Schouten.

Advocaat Schouten gaat samen met Ronald Roothans (huisarts), Joep van Meel (politicus) en Pascal van Oers (kasexpert) schuil achter Project C. Met de ‘vliegende actie’ willen ze het gesprek aangaan met de inwoners van de gemeente Drimmelen.

‘Niet de hennepteelgemeente’

Burgemeester Gert de Kok en een groot deel van de gemeenteraad van Drimmelen was duidelijk deze week in de argumentatie. ‘We willen niet bekend staan als de gemeente waar hennep wordt geteeld’, ‘Panden waar nu teelt plaatsvindt worden gesloten’ en ‘Beveiliging en veiligheid is iets waar ik me zorgen om maak’, kregen de leden van Project C onder meer te horen.

Schouten: ,,Maar wat vinden de inwoners hiervan? Misschien zien zij wel de voordelen als meer werkgelegenheid, juist veel beveiliging in de omgeving, de kans dat andere bedrijven zich gaan vestigen in de gemeente is groot en het toerisme zal toenemen vanwege het wietmuseum dat erbij komt.”

Democraat in hart en nieren

Op de site wijgeloveningertdekok.nl staan de argumenten van Project C onder elkaar en roepen de initiatiefnemers de inwoners van Drimmelen op om te stemmen of ze voor of tegen de vestiging in de gemeente zijn.

Schouten: ,,We zijn benieuwd naar de uitkomst. Als we merken dat er kans is om ons hier te vestigen gaan we door met actievoeren. Maar, ik ben een democraat in hart en nieren, als ze tegen stemmen dan gaat het feestje over en moeten we op zoek naar een nieuwe locatie in een andere gemeente.”

Ingestemd

De landelijke politiek heeft ingestemd met de wietproef, maar burgemeesters mogen beslissen over de keuze van de teelt en verkoop op hun grondgebied. Steden als Breda en Tilburg zijn twee van de tien steden die meedoen aan het experiment met de verkoop van legale wiet.