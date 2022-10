‘Wij danken onze vrijheid aan de Polen’: indrukwekkende herdenking op Pools ereveld

Rechter akkoord met strafdeal over cokelabs Poortvliet en Lepel­straat, hoger beroep uitgeslo­ten

BREDA – De rechtbank in Breda is vrijdag akkoord gegaan met de deal die de Halsterse verdachte Joep T. maakte met het Openbaar Ministerie. Conform de afspraak die hij met justitie maakte, heeft hij een celstraf van vier jaar gekregen voor betrokkenheid bij drie cocaïnewasserijen. Er zal hierdoor ook geen hoger beroep volgen, zo was afgesproken.

28 oktober