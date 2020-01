Wietproef verwerkt in speech burgemeester Drimmelen: ‘Wij geloven er niet in .nl’

MADE – Burgemeester Gert de Kok kreeg tijdens zijn speech op de nieuwjaarsreceptie in Drimmelen de lachers op zijn hand toen hij het wietexperiment aanhaalde van Project C uit Breda. ‘Ik doe het even zonder vliegtuigje’

In het gemeentehuis in Made werd gisteravond de nieuwjaarsreceptie gehouden voor de inwoners van de gemeente Drimmelen. Traditioneel hield burgemeester Gert de Kok zijn Nieuwjaarsspeech. Een opmerkelijke alinea ging over het recent afgewezen voorstel van Project C om legaal wiet te kweken in Drimmelen.

,,Het gaat om de productie van maar liefst 12 ton cannabis per jaar. De initiatiefnemers zien louter voordelen als meer werkgelegenheid en dat Nederland veiliger en Drimmelen welvarender maakt. Toen was men misschien toch wel wat in hogere sferen toen men dat opschreef”, aldus De Kok tegen de lachende luisteraars.

Volledig scherm Made - Project C, een project wat legale cannabisteelt wil beginnen en geschikte kassen heeft gevonden in de gemeente Drimmelen liet in december een reclamevliegtuigje boven de gemeente vliegen. © Pix4Profs / Johan Wouters Vorige maand heeft De Kok al een verklaring afgelegd waarom het college en de gemeenteraad dit anders zien, maar tijdens zijn speech herhaalde hij nogmaals zijn argumenten.

Experiment

,,Het is een weeffout in het landelijke experiment dat een gemeente met coffeeshops zich kan aanmelden voor het ene deel van het experiment, de verkoop van legale wiet, en dat het andere deel,de legale productie terecht komt bij een gemeente die hier niet om gevraagd heeft en zich dus ook niet had aangemeld. Daarnaast zijn er ook veel vragen over openbare orde en veiligheid, de benodigde capaciteit bij politie en gemeente. Kortom, wij geloven er niet in.nl. En ik doe dat even zonder vliegtuigje.”

Hiermee doelt de burgemeester op het vliegtuigje dat Project C op zaterdag 21 december boven de gemeente Drimmelen liet vliegen met de tekst ‘Wij geloven in Gert de Kok .nl’.

Misdaadcijfers

Ook kregen de luisteraars de recente misdaadcijfers te horen. Zo was 2019 ten opzichte van 2018 een goed jaar uit oogpunt van openbare orde en veiligheid in de gemeente Drimmelen.

De Kok: ,,Het aantal woninginbraken daalde met 18%, diefstal van voertuigen met 17% en diefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen daalde met maar liefst 42%. Op dat punt zijn we op de goede weg. Helaas is de inbraak in garages, schuurtjes en tuinhuizen fors gegroeid, en wel met 75%. Dus dat verdient meer onze en ieders aandacht.”

