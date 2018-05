Wietplantage boven zet Zeeman in Kaatsheuvel blank; winkel deze week niet meer open

KAATSHEUVEL - In de woning boven textielzaak Zeeman aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is de politie begonnen met het verwijderen van de hennepkwekerij. Het gaat om zo'n driehonderd planten in twee ruimten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De wietplantage werd donderdagmorgen ontdekt, nadat de winkel eronder blank kwam te staan. De waterschade is zodanig dat het filiaal deze week in ieder geval niet meer open gaat. Een deel van de kleding en andere winkelwaren is nat geworden en kan niet meer verkocht worden.

Het personeel werd al vroeg in de ochtend gebeld, dat de brandweer in het pand aanwezig was vanwege wateroverlast. Het water liep via de ingang van de winkel naar buiten. Ook de stroom was uitgevallen.

Nooit iemand gezien

Bij nader onderzoek trof de politie een hennepkwekerij en -stekkerij aan. De woning heeft een aparte ingang, via een poort en een buitentrap naar boven. Medewerksters van Zeeman hebben geen idee wie er woont. ,,Ik heb er nooit iemand gezien en niets gemerkt van wat er gebeurde", zegt een van de dames.



Samen met wethouder Kees Grootswagers is ook burgemeester Hanne van Aart even poolshoogte komen nemen. Ze kijkt bedenkelijk, alweer hennep in een woning, midden in de winkelader door het centrum van Kaatsheuvel. ,,We zijn aan het uitzoeken wie de eigenaar van het pand is en wie de bewoner", zegt Van Aart.

Woning op slot

Over de consequenties bestaat geen misverstand: de bovenwoning gaat voor drie maanden op slot. De gemeente Loon op Zand heeft hiervoor de regels net aangescherpt.

De hennepkwekerij wordt door een gespecialiseerd bedrijf geruimd, dat de planten ter plekke onmiddellijk vernietigt.

De bezigheden trekken veel bekijks in de winkelstraat. De straat is afgesloten voor al het verkeer.

Netbeheerder Enexis zorgt dat er veilig kan worden gewerkt.

Gesloten

De schade door de wateroverlast bij de Zeeman is zo groot dat de winkel de rest van de week gesloten blijft.

Experts bekijken hoe groot de totale schade is.