Wietkwekerij ontdekt in een woning in Dongen

Wapenhande­laar Jan B. wil niet zeggen waar Freddy Janssen stierf

8:59 DEN BOSCH - ,,Waar was het?’', vraagt de rechter ten langen leste. Het gaat bij het gerechtshof al even over de precieze plek waar Freddy Janssen is gestorven. Wapenhandelaar Jan B. uit Hulten blijft echter stoïcijns. ,,Ik heb er geen behoefte aan om dat te zeggen.’' Nog twee maanden, dan komt hij vrij.