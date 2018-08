Wietkwekerij met zo'n 2000 planten ontdekt in de Dordtse Biesbosch

,,Degene die de kwekerij heeft opgezet, heeft er veel moeite voor moeten doen'', zegt boswachter Thomas van der Es. Het is de eerste plantage die dit seizoen wordt ontdekt, maar het is niet voor het eerst dat in de Dordtse Biesbosch hennepkwekerijen worden gevonden.



De planten zijn in potten geteeld die in de grond zijn neergezet. Voor de rest heeft de natuur zijn werk gedaan. ,,De kwekers hebben in het gebied speciaal ruimte vrijgemaakt voor de teelt'', aldus Van der Es. Ook was er een tent neergezet die werd gebruikt om de toppen van de wietplanten te knippen.