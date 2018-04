Wielrenner naar ziekenhuis na valpartij in Rijen

Nog een kwekerij aangetroffen in Rijen, bijna 400 planten in totaal

20:05 RIJEN - Niet alleen in de Baroniestraat, ook in de Karel Doormanstraat in Rijen is woensdag een hennepkwekerij opgerold. Dat gebeurde tijdens dezelfde politieactie. In de Karel Doormanstraat werden 271 planten aangetroffen.