Wielerronde Oosterhout komt 4000 euro tekort

OOSTERHOUT - De wielerronde Hart van Oosterhout gaat dit jaar niet door, omdat het financieel risico te groot is. De sponsorinkomsten zijn te laag en tot overmaat van ramp moet de organisatie ook nog een deel van de subsidie van 2018 terugbetalen. ,,Daardoor komen we 4.000 euro tekort op de begroting", zegt voorzitter Harold Celi.

Quote Dit doet erg zeer.” Harold Celi, Voorzitter Hart van Oosterhout Het nieuws is hard aangekomen bij de vrijwilligers. ,,We werken hier met zijn allen hard aan en steken er veel tijd in. Dit doet erg zeer”, aldus Celi. Toch durft het bestuur het niet aan om de ronde door te laten gaan. ,,We hadden vorig jaar een begroting van 15.000 euro. Dankzij een zuinig beleid en de steun van mensen die voor ons zaken in natura aanleveren, hebben we de begroting terug kunnen brengen tot 13.000 euro. Waar we niet bij stilstonden, is dat je dan ook minder subsidie krijgt.”

Heel jammer

Volgens wethouder Robin van der Helm zijn dat nou eenmaal de regels. ,,Het is heel jammer, maar dit is het systeem en dat werkt voor iedereen hetzelfde. Als je een deel van het geld niet gebruikt, dan moet dat terugbetaald worden. We waarschuwen de organisaties daar van tevoren voor.”

Scheef beleid

Celi zegt dat dat in het geval van Hart van Oosterhout niet is gebeurd. ,,We zijn daar niet voor gewaarschuwd. We hebben bezwaar gemaakt, want we vinden dit scheef beleid. Als we meer bonnetjes inleveren, krijgen we meer subsidie. Maar dan maak je toch ook meer kosten?”

Eindafrekening

Volgens de gemeente krijgt de stichting van Ronde van de Molen ieder jaar een voorschot om het evenement op poten te zetten. In 2018 was dat 6.750 euro. Bij de eindafrekening vergoedt de gemeente maximaal de helft van de gemaakte kosten. Dat bedrag is 5.200 euro. De stichting heeft dus volgens de regels van de gemeente ruim 1.500 euro te veel ontvangen.

Voorschot moet ook terugbetaald worden

Het financiële risico om de ronde door te laten gaan, wordt nu te groot. De bestuursleden zijn financieel aansprakelijk als het mis gaat. Het bestuur moet niet alleen de 1.500 euro subsidie van 2018 terugbetalen, maar nu het evenement niet doorgaat ook het voorschot dat de gemeente verstrekt heeft om de ronde van dit jaar te organiseren. Celi: ,,Bij elkaar wordt dat een behoorlijk bedrag. We hebben al kosten gemaakt voor de ronde van dit jaar. We zullen alles terug moeten betalen uit eigen middelen. Ik verwacht dat dat wel lukt. Of we volgend jaar doorgaan, weet ik nog niet. Het moet financieel wel haalbaar zijn.”

Levendigheid