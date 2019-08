Wielerronde Hart van Oosterhout kan toch doorgaan dankzij gift Oosterhoutse ondernemer

,,Zulke telefoontjes krijg je niet vaak", zegt voorzitter Harold Celi van de wielerronde verbouwereerd. Celi is geraakt door het gebaar van Moll. Celi hoorde het goede nieuws al een week geleden. ,,Vorige week vrijdag stond het in de krant dat de ronde was afgeblazen en twee uur nadat de krant in de bus lag, belde Piet Moll. Dat was een blije verrassing. Als organisatie hebben we wel even moeten bekijken of een doorstart mogelijk was, want we hadden alles afgebeld.”