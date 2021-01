Wie zijn de elf gelukkigen die onderscheiden worden door Prins Mienus XIV?

Snorfiet­ser (22) aangehou­den na aanrijding in Oosterhout, verdachte was onder invloed van alcohol

10 januari OOSTERHOUT - Een 22-jarige man uit Oosterhout is in de nacht van 9 op 10 januari aangehouden nadat hij een vrouw zou hebben aangereden. De politie meldt dat de 48-jarige vrouw uit Raamsdonksveer daarbij gewond is geraakt.