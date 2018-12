Wie wordt de opvolger van Willemijn van Hees in Geertruidenberg?

GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER - Kiezen we voor een teamplayer? Met ervaring in de zakenwereld of bij maatschappelijke organisaties? Spontaan? Of liever bedachtzaam? De inwoners van Geertruidenberg mogen het zeggen. Sinds deze week is een enquête online met daarin vragen over stijl, kenmerken en eigenschappen van de nieuw te benoemen burgemeester, de opvolger van Willemijn van Hees.

Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de profielschets. Die moet op 24 januari door de gemeenteraad worden vastgesteld.

,,We laten de inwoners meedenken", zegt voorzitter Albert Smit van de vertrouwenscommissie over de procedure rond de aanstelling van een nieuwe burgemeester. Binnen een paar dagen is de enquête, te vinden op de site van de gemeente Geertruidenberg, al door 125 inwoners ingevuld.

Daarnaast heeft de vertrouwenscommissie ook om zich heen gekeken, zoals in Oosterhout, Heusden en Zundert. Smit: ,,Na de komst van Willemijn van Hees, zes jaar geleden, is er weer veel veranderd. Zo hebben we het maken van tekeningen door basisscholieren al gezien in de gemeente Oosterhout.” Ook de leerlingen van het Dongemond College brengen in kaart waaraan volgens hen de nieuwe burgemeester moet voldoen.

De vragen van de enquête hebben de leden van de commissie zelf opgesteld. Ook gaan ze de straat op, om de wensen en gedachten over een nieuwe burgemeester te peilen. Op 29 december is dat in het centrum van Raamsdonksveer en op 11 januari op de weekmarkt in Raamsdonk.