Wie wint de felbegeerde DDDQ-cup in Dongen? 'Alle 140 teams waren op tijd binnen'

De kruiwagenrace was een van de onderdelen waarmee er een joker gewonnen kon worden. Volgens de organisatie waren alle 140 deelnemende teams op tijd binnen. Tot 23.30 hadden ze de mogelijkheid hun antwoorden in te leveren.

Momenteel is het bestuur van de organisatie druk bezig met het berekenen van de scores. ''Daar zijn we nog wel even mee bezig de komende dagen", aldus bestuurslid Bart van Kerkhof. ,,Alles is goed gegaan. Het weer viel mee en de sfeer zat er goed in. We hebben al veel leuke reacties ontvangen van de deelnemers."