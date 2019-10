Wie verdwenen er net als Sacco Tange ook van de ene op de andere dag?

OOSTERHOUT - Het is nog steeds onbekend wat er met Sacco Tange (53) uit Oosterhout is gebeurd. Zondagochtend 13 oktober is hij voor het laatst gezien , dit was bij zijn woning. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Maar Tange niet de enige persoon in West-Brabant die op onverklaarbare wijze lijkt te zijn verdwenen.

James Patrick Grealis

Volledig scherm James Patrick Grealis © Politie Zijn zussen doen afgelopen januari nog bedroefd hun verhaal voor de camera van deze site: ,,We weten dat er iets is gebeurd. Dit is niks voor hem, we waren erg close.” Want, vraagt de familie uit Ierland zich af, waar is hun broer JP? Sinds 23 oktober 2008 is niets meer vernomen van de man die naar Breda kwam om te werken.

Nadat JP op die bewuste donderdag telefoneert met zijn ouders vertrekt hij naar het NS-station. Bij het Geldwisselkantoor neemt hij de 200 euro op die zij net hebben overgemaakt naar hem. En dan blijft het stil.

Volledig scherm Caroline (links) en Helen Grealis met herinnerings tattoo aan overleden broer James Patrick © Arjen Vos Het Openbaar Ministerie in Breda noemt de verdwijning een mysterie. ,,Zijn telefoon en bankkaart heeft hij nooit meer gebruikt”, vertelde vermissingsofficier Kim Weijers begin dit jaar aan deze krant. Zijn Ierse familie denkt dat hij niet meer in leven is. Zus Helen: ,,We hopen op nog maar één ding. Dat we te horen krijgen wat er met hem is gebeurd.”

Henk-Kris Heeren

Volledig scherm Henk-Kris Heeren uit Breda. © Politie De 32-jarige Henk-Kris is op 19 september 2018 omstreeks 15.00 uur vertrokken uit Breda. Een paar dagen later doet zijn familie aangifte van vermissing. Heeren is niet op komen dagen bij het verjaardagsfeestje van zijn zoontje. Ze vertrouwen zijn plotselinge afwezigheid niet.

Op woensdag 3 oktober treft de politie zijn donkergrijze Toyota Aygo aan in Waalre. Volgens omwonenden stond die auto al zeker twee weken lang in de Hoogstraat. Het is een raadsel wat hij daar te zoeken had.

Heeren zou kerngezond zijn en geen psychische problemen hebben. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. Het is een mysterie wat zijn auto in Waalre deed en waar Heeren zelf is gebleven. De politie hoopt nog steeds op tips.

Germa Maria van den Boom

Ze zou nu 54 jaar moeten zijn. Germa van den Boom was 19 jaar toen ze in juli 1984 verdween na een avond stappen in Gorinchem. Een buurjongen had haar 's nachts thuis in Nieuwendijk (een plaats onder Werkendam) voor de deur afgezet.

Volledig scherm Germa van den Boom © redactie In 2007 loofde de hoofdofficier van justitie in Breda 15.000 euro uit voor de gouden tip. Of die beloning nog steeds geldt is niet helemaal duidelijk.

De laatste update van Germa's vermissingspagina op politie.nl dateert van oktober 2012. De politie heeft het dossier gesloten, maar zal bij nieuwe informatie het onderzoek hervatten.

Theo van den Oetelaar

Een andere mysterieuze vermissing in Oosterhout is al 27 jaar onopgelost. In deze zaak gaat het ook om een vader. Theo van den Oetelaar wordt gemist door zijn dochter die in 1992 nog maar 11 jaar oud was.

De altijd punctuele vader komt zijn dochter op een avond in oktober niet ophalen bij zijn ex-vrouw. Dat er echt iets aan de hand is wordt de volgende ochtend duidelijk. Theo's bed in Oosterhout is onbeslapen.

Volledig scherm De dochter van de in 1992 vermiste Theo van den Oetelaar (33) en diens 7 jaar later gestorven ex-vrouw bewaart hun trouwringen en een foto als dierbaar aandenken. © Hessel De Ree Er beginnen geruchten te verschijnen in de kranten. Maar volgens zijn dochter, die nu 37 jaar oud is, klopt daar niets van. Ze zei eerder dit jaar tegen deze krant daarover: ,,Er was een verhaal dat mijn vader schulden had en naar Spanje was gevlucht. Onzin, maar verschrikkelijk om te lezen toen.”

De dochter en haar familie leven nog steeds in onzekerheid. Dit jaar heeft de politie zijn vermissing op de coldcasekalender gezet. In de hoop dat er tips binnenkomen, er wordt geen enkel scenario uitgesloten.