Wie sloopt toch telkens dit speeltoestel? ‘Dit krijgt een 6-jarige echt niet voor elkaar’

VIDEO De (ijs)baan in Geertrui­den­berg ligt klaar; nu nog pompen...

7 januari GEERTRUIDENBERG - De baan ligt klaar. Met steun van de gemeente is woensdag het veld gemaaid van de Biesbosch IJsbaan in Geertruidenberg. De baan, die in de polder naast de Amercentrale ligt, is voorzien van lichtmasten en kent een officiële afmeting voor wedstrijden.