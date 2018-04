‘Wie op het veld poept, wordt gediskwalificeerd’

Volledig scherm Tammy Zandvliet en Yoshi: ,,Soms slaakt hij eerst een een diepe zucht." © Martijn Schraven De leden van Hondentrainingscentrum (HTC) Stawski in Ter Aalst, een buurtschap bij Den Hout, doen bij binnenkomst een vertrouwd plasje tegen het hekje. Vervolgens besnuffelen ze de achterwerken van andere clubleden. Hun baasjes houden het bij een vriendelijk ‘goedemorgen’.

Behendigheid, ook wel agility genoemd, is een sport waarbij hond én baas in beweging komen. Al is het geen sport waarvan je als baas topfit wordt. ,,Het is een lekkere manier om in beweging te blijven”, zegt Tammy Zandvliet (28) uit Oosterhout. ,,Maar echt moe word je er niet van.” Samen lekker bezig zijn is voor de Oosterhoutse de belangrijkste drijfveer. Het competitie-element hoeft voor haar niet. ,,Zolang Yoshi plezier heeft, heb ik het ook.”

Tammy Zandvliet (28) Yoshi lijkt te genieten van de tijd samen, maar: ,,Soms heeft ie niet zo’n zin. Dan kijkt hij me aan en komt er een diepe zucht voor hij begint”, vertelt Tammy. ,,Als hij echt geen zin heeft, schiet hij alle kanten op.”

Aangespoord door het enthou-siasme van de baas én het vooruitzicht van een kleine traktatie laten de deelnemers zich met liefde langs, over en onder hindernissen door leiden. ,,Plezier staat voorop”, zegt trainer Ton van Nispen. ,,Eerst plezier, dan prestatie.” In het verleden heeft Van Nispen geregeld deelgenomen aan wedstrijden. Daar zag hij dat lang niet alle baasjes deze filosofie aanhangen. ,,Je ziet honden die de hele dag, buiten de twee rondes die ze per wedstrijd maken, in een bench zitten. Dat kan ik niet aanzien”, vertelt hij. Hij is een tweetraps- trainer: nog meer dan de dieren, traint Van Nispen hun baasjes. ,,De honden doen niets verkeerd. De baasjes maken fouten”, zegt hij. ,,Alleen wanneer er op het parcours gepoept wordt, zou je dat de hond kunnen aanrekenen.”

Volledig scherm Romee Donker en Lucky: ,,Slalommen is het leukste." © Martijn Schraven Poepen tijdens een wedstrijd leidt direct tot diskwalificatie. Ongelukjes tijdens de training komen voor, dat dienen de baasjes op te ruimen. Er is geen vaste route langs de hindernissen. Elke week staan wip, slurf en slalompaaltjes anders. De hond moet zodoende altijd op de baas anticiperen als het gaat om de te nemen route.

Aan het begin van de training worden er twee rondjes buitenom het veld gemaakt, eerst met de klok mee, dan tegen de klok in. ,,Lucky was mijn verjaardagscadeautje”, vertelt Romee Donker (11) uit Breda. ,,Ik train inmiddels bijna een jaar met mijn hondje. De slalom vindt Lucky het leukst.” Of Romee ooit met Lucky aan wedstrijden gaat meedoen, weet ze nog niet. ,,Misschien als ze het heel goed kan. Nu slaat ze nog wel eens een hindernis over.” Elke training eindigt steevast met een kwartiertje vrij spelen.

