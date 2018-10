Wie o wie is die boomkunstenaar in Geertruidenberg?

GEERTRUIDENBERG - Gedichtjes op bomen langs de wandelroute van de Veste. Kunstwerkjes over de liefde, over de schoonheid van de plataan of de els. Vastgebonden aan een boom, verpakt in plastic zodat de regen er geen vat op heeft. Je vindt ze in de Cambreurstraat, op de Zuidwal, overal in Geertruidenberg duiken ze op.

Volledig scherm Boomkunst langs de Veste © Marja Klein Obbink

Volledig scherm Gedichtjes op een hek in de Cambreurstraat © Minie van de Weerd

Volledig scherm boomkunst langs de Veste © Marja Klein Obbink

Boomkunst

Na de kauwgomkunst openbaart zich een nieuwe vorm van boomkunst in Geertruidenberg. In plaats van figuurtjes van uitgekauwde kauwgom prijken er nu gedichtjes op de stammen van bomen. Zijn ze van dezelfde maker? Wie oh wie is deze boomkunstenaar? Is het dezelfde man of vrouw die kleine stenen weglegt en volschildert of beschrijft met wijze waarheden? Want ook die kun je op de gekste plekken tegenkomen...

Zo langzamerhand wordt het een feestje om in de vestingstad een blokje om te gaan. ,Misschien is het wel iemand die zijn hondje uitlaat, want je moet toch ongestoord je gang kunnen gaan", veronderstelt buurtbewoner Jeroen Steenmeijer over de mogelijke 'dader'. Vanuit zijn huis aan de Cambreursraat kijkt Steenmeijer recht op een hek waarop twee gedichtjes zijn vastgeplakt.

Volledig scherm Gedichtjes op een hek langs de Cambreurstraat © Marja Klein Obbink

Volledig scherm Boomkunst langs de Veste © Minie van de Weerd

,,.Wel leuk", vindt een buurtbewoner van de twee gedichten op de es, die pal naast de oprit voor haar woning staat. Met daarop een ode aan de es: Tess, de es. Do You Say Yes to the es? Yesss. Wie het gedicht op de boom heeft geplakt? De vrouw haalt lachend haar schouders op. ,,Het hangt er sinds een week, ik vind het wel leuk".

Quote Op een creatieve manier worden mensen verleid om even stil te staan bij de boom reactie gemeente Geertruidenberg