Wie laat de Geertruidenbergse Markt bruisen? 'Het is een urgent probleem'

GEERTRUIDENBERG - Levendiger, aantrekkelijker. De Markt in Geertruidenberg moet meer gaan bruisen. Daar is bijna iedereen in politiek Geertruidenberg het over eens. Maar hoe?

De alom geprezen 'parel' van de vestingstad werd vorig jaar nog voor tonnen gerenoveerd. Met minder parkeerplaatsen zou de schoonheid van de Markt - met zijn kasseien en monumentale panden - beter zichtbaar moeten worden. Maar, zo stellen criticasters, het plein is nu een doodse vlakte.

"Het is een urgent probleem", vindt Mike Hofkens (Lokaal+). "Als je inzet op toerisme, dan behoeft dit snel aandacht. De herinrichting was vanuit het idee dat er evenementen plaatsvinden en terrassen kunnen uitbreiden. Nu zien mensen de Markt en denken: we hebben parkeerplaatsen ingeleverd, maar waarvoor eigenlijk?"

Parkeren

Vooral het verdwijnen van parkeerplekken was tegen het zere been van veel ondernemers. "Die hebben daar last van. Het gaat om een balans tussen schoonheid en bereikbaarheid", verklaart Albert Smit (Keerpunt'74). "We willen enige mate van bereikbaarheid terugbrengen op de Markt. Je kunt flexibel zijn door bijvoorbeeld in de wintermaanden meer parkeerplaatsen toe te staan, ruimte die in het andere seizoen voor terrassen gebruikt kan worden." Zijn partij doet verder suggesties voor een kiosk, een waterfontein en een tijdelijke schaatsbaan in de winter.

Voorheen stonden de auto's op het middenterrein. Dat mag niet meer.

Stadsbeheerder

Volgens wethouder Kevin van Oort (Morgen!)is de opgeknapte Markt 'de basis' om meer met het terrein te doen. Hij wil een stadsbeheerder aanstellen. "Iemand die ervoor zorgt dat er regelmatig wat leuks te doen is op de Markt, samen met vrijwilligersorganisaties en ondernemers. Deze persoon houdt ook de kwaliteit van de openbare ruimte in de gaten houdt." Veel valt te winnen door de regels voor ondernemers te versoepelen, vindt de VVD. Wie bijvoorbeeld een terrasje voor zijn zaak wil, zou niet per se een vergunning te hoeven aanvragen. "Dat gebeurt al in steden als Den Haag", vertelt liberaal Patrick Kok. "Er zijn daar algemene regels. Het gaat dan om kleine terrassen voor de deur of stoep. We hebben al de trottoirs verbreed, dus we laten we niet te moeilijk doen."

Fietsnetwerk

Het CDA wil vooral meer mensen naar de Markt lokken. "Door de aansluiting te maken met landelijke wandel- en fietsnetwerken, moet de Markt een routeknooppunt worden", vertelt Berrie Broeders. Ook is hij voor informatieborden. "Zoals je in Frankrijk wel eens bij dorpen ziet. Een simpel kaartje, met de focus op Geertruidenberg. Zo stimuleer je dat het plein meer bezocht wordt." En dat zou weer kansen voor de horeca bieden.

'Popiejopie gedoe over gezelligheid'