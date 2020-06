Wie is eigenlijk de baas van de Biesbosch?

Bootje varen in de Biesbosch, je hengeltje uitgooien, van de natuur genieten; de Biesbosch is van iedereen. Maar wat als recreatie of toerisme de natuur in de weg zitten? Of als commerciële belangen een te grote rol gaan spelen?

,,Wie de baas is in de Biesbosch? Een ingewikkelde vraag”, vindt Joke Bijl van Staatsbosbeheer. De vraag is actueel nu de gemeente Drimmelen met diverse partijen aan tafel gaat om de overlast van recreanten in de Biesbosch te beperken. Bijl: ,,Wij zijn voor 95 procent eigenaar van de Biesbosch, maar wij hebben het er niet voor het zeggen".

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Maar het natuurbeleid zelf ligt bij de provincie. En als het gaat om recreatie dan hebben de drie Biesboschgemeenten Drimmelen, Altena en Dordrecht het voor het zeggen.

Paddestoelen

Staatsbosbeheer kan regels opstellen, maar gemeenten kunnen die overrulen. Een simpel voorbeeld is paddestoelen plukken. Bijl: ,,Als wij als huisregel hebben dat je als particulier een gebruikershoeveelheid mee naar huis mag nemen en in de APV van Drimmelen is dat verboden, dan is de APV bepalend".

Ook als het gaat om het afgeven van vergunningen zijn de drie gemeenten de baas: Drimmelen, Altena en Dordrecht. Terwijl de gemeenschappelijke regeling het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch in ontmanteling is, zoeken zij samen naar een nieuwe vorm van samenwerking. Flexibeler, minder log en gelijkwaardig; met meer zeggenschap voor Staatsbosbeheer. Per 1 januari 2021 moet de samenwerkingsvorm van kracht zijn.

Vergunningen

Raadslid Leo Mol van de fractie Groen Drimmelen verwacht dat de 'diepgroene natuur’ van de Biesbosch hier beter van wordt. ,,De lijntjes worden directer", stelt hij. Toch lopen de beheerders van de Biesbosch in de praktijk tegen grenzen aan. Mol: ,,Toen wij Drimmelen vroegen of er een limiet kan worden gesteld aan de vergunningen voor bootjesverhuur, kregen wij als antwoord dat dat niet mogelijk is".

En dan nog, stelt hij: ,,Het zijn niet de bootjes zelf die voor overlast zorgen maar het gedrag van de mensen die er in varen.”

In meer handhaving of boetes ziet hij geen oplossing. ,,Op die manier ingrijpen is zo jammer voor dit mooie gebied. Als je het gebied kapot maakt dat gaan de mensen toch vanzelf zien dat het niet leuk is om daar te zijn? ”

Impasse

Hoe dan uit de impasse te komen?

Leo Mol ziet heil in een Gebiedsvisie, die momenteel door Staatsbosbeheer wordt opgesteld. ,,Een recreatie-zonering van de Biesbosch. Wat mag waar wel of niet?”

Wethouder Lieke Schuitemaker heeft de kibbelende partijen aan tafel geroepen. Ook zij verwacht houvast te vinden in de Gebiedsvisie. ,,Wij hebben als gemeente een rol in het vaststellen van die plannen. En wij vinden dat Staatsbosbeheer die samen met de gebruikers moet opstellen. Dus moeten ze hierin ook de recreatieve sector meenemen".