Wie heeft de mooiste keukendeur van Den Haaykaant? ‘Knipoog naar corona is heel erg mooi gevonden’

Marit de Bont was van plan om met vriendinnen iets te bouwen voor de optocht. Toen kwam corona, weg droom. Hoewel: toen in Den Haaykaant werd besloten om een slordige 150 keukendeuren uit te delen om indachtig dé carnavalskraker uit de twintigste eeuw – Bij ons staat op de keukendeur – die te versieren en in de voortuin te zetten, kwamen aan de Sluisakker papier maché, verf en behangerslijm toch op tafel.

Hocus pocus

Want bij de spreuk op de keukendeur ‘Hocus pocus pilatus pas ik wou dat het carnaval was’ hoorde een magiër. En, dat moet gezegd, die ziet er betoverend uit. Een olijke kop, daaronder een helblauwe mantel. Te danken aan Nelly, haar oma, want die is handig op de naaimachine.

,,Naast de keukendeur ook nog wat extra’s doen en die knipoog naar corona is heel erg mooi gevonden en uitgewerkt”, vindt prins Odert oit de Schaans. En dat werd maandagmiddag beloond met een levensmiddelen pakket à la carnaval. De prins denkt dat de keukendeuren ook volgend jaar weer in de tuinen opduiken.

Quote De meeste mensen zullen ‘m bewaren, misschien komen er nog meer bij. Maakt Den Haaykaant alleen maar sfeervol­ler Prins Odert oit de Schaans

,,De meeste mensen zullen ‘m bewaren, misschien komen er nog meer bij. Maakt Den Haaykaant alleen maar sfeervoller.” De prijs had overigens niks te maken met een wedstrijdelement. ,,Voor mij en mijn gevolg is het fijn om toch even zichtbaar te zijn op straat.”

Een vervolg

Meer initiatieven die uit nood zijn geboren zullen volgens hem terugkeren. ,,De rotonde is versierd met koppen, van elke carnavalsclub eentje. Ziet er fantastisch uit, toch? Moet je gewoon herhalen.”

Zelfs voor carnaval dat nu online en via de televisie is te volgen ziet de prins kansen. ,,De meesten in Raamsdonk gaan niet voor de buis zitten, maar duiken de kroeg in. Sommige mensen, vooral senioren, kunnen dat niet meer. Maar, zo blijkt, er is behoefte aan om er bij te zijn. Geef het maar een vervolg.”