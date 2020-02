Wethouder Zwarts overleeft raadsdebat over rekenkamerrapport

De oppositiepartijen (D66, Groen Gilze en Rijen en PvdA) dienden eerst een motie van wantrouwen in, maar zwakten die af tot afkeuring. Maar zelfs die ontbeerde de steun van de coalitie (Kern'75, VVD, CDA en Gemeentebelang).

De oppositie trok fel van leer tijdens het debat. Mariëlle Doremalen (PvdA): "Een zware onvoldoende voor de wethouder. Er is sprake van een opeenstapeling van fouten en tekortkomingen. Het zou de wethouder sieren dat ze de verantwoordelijkheid neemt voor de gemaakte fouten. " Ook fractieleider Frits van Vugt van D66 had forse kritiek op Zwarts. "Haar optreden heeft tot grote fouten geleid." Groen Gilze en Rijen: "De raad is heel slecht of niet geïnformeerd."

De coalitiepartijen waren een stuk milder over hoe Zwarts heeft geacteerd. Kern'75 zag 'geen nieuwe zaken' in het rekenkamerrapport ten opzichte van wat al eerder naar buiten is gekomen over wat misging bij de nieuwe afvalinzameling. Fractieleider Corné Machielsen van Kern'75 onderschreef dat de wethouder het nodige te verwijten valt, maar wees vooral richting ambtelijke organisatie. "Er was onvoldoende ambtelijke sturing. Ook de wisseling van de vele projectleiders heeft het project sterk negatief beïnvloed." Zwarts eigen partij Gemeentebelang ging met geen woord in op de rol van de wethouder en vond dat de gemeenteraad geen goed toezicht heeft gehouden. Ook viel de ambtelijke organisatie het nodige te verwijten en was de projectleiding niet op orde.