Wethouder tempert 'spoortunnelkoorts' Rijen

GILZE EN RIJEN - Het voorstel van ProRail om ook de haalbaarheid van een spoortunnel voor alle verkeer bij het station in Rijen te onderzoeken leidde in Gilze en Rijen tot een politieke 'tunnelkoorts'. 'De wethouder temperde de verwachtingen. ,,Zo ver is het echt nog niet.''

Vorige week maakte wethouder Willem Starreveld bekend dat het oude plan voor de spoorzone eigenlijk achterhaald was. ProRail zag geen toegevoegde waarde voor een tunnel voor langzaam verkeer onder het huidige perron omdat de meeste fietsers van de bestaande overweg gebruik blijven maken. Het idee dat ProRail mee zou betalen, leek daarop vervlogen. Een discussie leidde tot een nieuwe aanpak.

Het best scoort een tunnel voor alle verkeer

Gemeente, ProRail, provincie en ministerie onderzoeken nu vier opties. Ook de oude variant. Het best scoort een een tunnel voor alle verkeer onder de huidige overgang, bleek uit een rondgang van deze krant. Twee andere opties houden in dat de spoorwegovergang Julianastraat/Spoorstraat gesloten wordt en het dorp Rijen in feite in tweeën geknipt. Alleen langzaam verkeer zou dan nog via een tunnel kunnen doorsteken. Kansloos vonden de meeste fracties. Wel wilde een meerderheid dan ook maar onderzoeken of een tunnelbak een optie was. De PvdA had dat oude, jaren geleden afgeschoten, idee uit het stof gehaald.

Een verdiept liggende tunnelbak is niet realistisch

Met merkbare autoriteit legde Willem Starreveld uit dat nu alleen is besloten onderzoek te doen. ,,Uniek is dat alle partijen kijken wat voor hen en het project samen het meeste rendement oplevert qua veiligheid, overlast en kwaliteit van vervoer. Een onderzoek naar een verdiept liggende tunnelbak is niet realistisch. Ik neem mijn partners niet serieus als ik dat op tafel leg.'' Starreveld voorzag in dat geval zelfs een probleem.

Mogelijk is afsluiting van de overgang zelfs de beste optie

Pieter de Bruijn van Gemeentebelang stelde dat je met een verdiepte tunnelbak toch ook alle genoemde problemen oplost. De wethouder wierp tegen dat de partners met hun budget zo veel mogelijk overlast op zo veel mogelijk overwegen willen oplossen. ,,Daarom moeten we wachten tot in maart de diverse onderzoeken klaar zijn. Dan wordt duidelijk wat haalbaar is. Het is zelfs mogelijk dat afsluiting de beste oplossing is als we in oost en in west een tunnel hebben.'' Starreveld doelde op het onderzoek van de provincie naar de aanleg van een andere tunnel onder de spoorwegovergang in Rijen bij Vijf Eiken.