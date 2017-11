Wethouder Starreveld wil niet stoppen

GILZE EN RIJEN - Wethouder Willem Starreveld legt zich niet zo maar neer bij het besluit van Kern'75 dat hij geen kandidaat-wethouder is bij de gemeenteraadsverkiezingen. In wat een afscheidsinterview had moeten worden, blijkt de 65-jarige Gilzenaar geenszins van plan te stoppen. ,,De leden moeten het maar zeggen.''

Willem Starreveld is zeer teleurgesteld. Het bestuur van Kern'75 had de keuze voor Aletta van der Veen in verband met verjonging en vernieuwing later moeten maken.

,,Dit heb ik niet verdiend. Ik ben jonger van geest, energie en creativiteit dan menig vijftiger'', pleit hij. Het bestuur was niet overtuigd. Dat gaat toch al met een flinke bezem door de fractie. Zes van de acht raadsleden stoppen vanwege de verjongings- en vernieuwingsgedachte, ziekte en werk.

Vrees

Twaalf jaar is hij wethouder. Niet altijd gemakkelijk in de omgang, met een hekel aan jaknikkers. Starreveld antwoordt met een waslijst aan feiten: ,,Sportparken, MFA's Schakel en Molenwiek, Wolfsweide, parkdeel van Gilze, sportzalen, jongerencentra.'' Maar het gaat hem om de vrees dat 'zijn' project rond de spoorzone met de wisseling van wethouder vertraging oploopt. ,,Toen Ariane Zwarts zwembad en sporthal Den Butter overnam duurde het twee jaar voordat we verder konden.''

Uit zijn partij hoort hij dat het niet uitmaakt welke wethouder er zit. Dat de ambtenaren het werk doen. ,,Maar die starten niet een complex plan op zoals ik met de spoorzone heb gedaan. Dit is nu een pilot, waarin we met alle partijen tegelijk aan tafel zitten. Nooit vertoond. Van tunnel tot geluidhinder in een project.''

Bom

En hij heeft een ander plan. ,,Een bom'', noemt hij het. ,,Een unieke kans. We hebben 80 procent van de grond in het centrum van Rijen in bezit. Bouw hier een nieuwe Boodschap boven op de winkels en horeca. Verhuis de moskee naar de huidige Boodschap, waar dan overloopruimte is voor onderwijs, en bouw woningen op de plek van de moskee aan het Burgemeester Sweensplein.'' Haalbaar? ,,Kijk wat de 'onhaalbare' De Schakel in Gilze en de Molenwiek in Molenschot voor deze dorpen betekenen.''

Pluche

Kleeft hij niet te veel aan het pluche? ,,Het kost niks. Anders krijg ik wachtgeld. Laat me dan mijn klus afmaken, al is het een jaar.'' Op 21 november stemmen de leden over de kandidatenlijst. ,,Laat die het maar bepalen.''

Definitief

Bestuursvoorzitter Peter Faes van Kern'75 begrijpt de teleurstelling. ,,Voor Willem is het moment altijd verkeerd. In de vorige periode hebben we afgesproken dat hij Aletta zou inwerken. Hij heeft een goede lijst, maar we willen vernieuwing doorzetten. We hebben hier een half jaar zorgvuldig over gesproken.''