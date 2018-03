Wethouder Starreveld (Gilze en Rijen) ontslagen na motie van wantrouwen

GILZE EN RIJEN - Met het aannemen van een motie van wantrouwen tegen demissionair wethouder Willem Starreveld werd er maandagavond geschiedenis geschreven in de Nederlandse bestuurlijke geschiedenis. Starreveld schitterde door afwezigheid en stelde zichzelf eerder in de vergadering in een verklaring al op non-actief. Later werd de motie aangenomen en besloot de raad daarna direct tot het onmiddellijke ontslag van de 65-jarige bestuurder.

Op Facebook en in een interview met deze krant klapte Starreveld zondag uit de school over beraadslagingen en stemverhoudingen in het college en alle ‘ins and outs’ met betrekking tot de afronding van het Centrumplan Gilze waarvan de wethouder vond dat het groene licht daarvoor door zijn collega-wethouders op oneigenlijke wijze en uit pure afgunst, eigenbelang en machtswellust op rood werd gezet. Daarbij schuwde hij ook zware kritiek op partijgenoten en in het bijzonder (wethouder) Aletta van der Veen niet.

Burgemeester Jan Boelhouwer las aan het begin van de vergadering de verklaring van Starreveld voor: “Gezien de ontstane onrust stel ik mezelf op non-actief en zal ik niet meer deelnemen aan vergaderingen of bemoeienis hebben met de ambtelijke organisatie. Ik dank u voor de bijna 12 jaar dat ik deze gemeente heb mogen dienen.”

CDA en Gemeentebelang dienden daarop een motie van wantrouwen in tegen Starreveld. CDA-er Jac Wouters daarover: “Via social media en de krant heeft Starreveld zich niet integer en grensoverschrijdend uitgelaten over vertrouwelijke zaken en collega’s. Er zijn eerder al momenten geweest om hem op basis van dat soort zaken weg te sturen, maar daar waren wij tot nu toe te fatsoenlijk voor. We hebben te lang geduld met hem gehad. Dat is nu op.”

Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang, sprak van een terugkerend patroon van onzorgvuldigheden en autocratisch handelen: “Starreveld heeft de gemeente met zijn uitlatingen in diskrediet gebracht.” VVD-er David Vermorken had in december al een motie van afkeuring willen indienen tegen Starreveld rond een twistpunt omtrent Centrumplan Rijen: “Dat deden we toen uiteindelijk niet vanwege de waardering voor de inzet van de wethouder tot dan toe. Maar de eenheid in het college moet altijd worden uitgedragen. Jammer dat Starreveld dit in het staartje van zijn wethouderschap niet nog een paar dagen heeft volgehouden.”

Teleurstelling

Kern ’75-voorzitter Walter de Vet sprak zijn teleurstelling uit: “Dit is nog nooit vertoond: een motie van wantrouwen tegen een demissionaire wethouder een paar dagen voor de installatie van de nieuwe raad. Voor mij is dit het grootste dieptepunt in 18 jaar raadslidmaatschap.” De Vet: “We konden binnen onze fractie niet eensluidend stemmen en hebben de kwestie vrij gelaten voor de individuele fractieleden. Het had Willem gesierd als hij zelf zijn conclusies getrokken had; nu moeten wij dit voor hem beslissen.”

De Vet en zijn partijgenoten Bekkers en Machielsen stemden net als Gemeentebelang, CDA en VVD voor de motie. Opvallend was dat de Kern ’75-leden Van Baardwijk, Boemaars, Van Iersel en IJtsma tegen stemden. Een van hen stemde later anoniem wel voor het ontslag van Starreveld.

Ook de PvdA stemde tegen de motie. Voorman Peter von Meijenfeldt daarover: “Een beschamende vertoning. Ons is van feitelijke onjuistheden in het verhaal van Starreveld niets gebleken. Sterker nog: wij hebben sterk de indruk dat er binnen het college een interne machtsstrijd is uitgevochten over de ruggen van onze inwoners en in het bijzonder die van Gilze. Het lijkt hier wel een bananenrepubliek. Met betrekking tot het Centrumplan Gilze voelen wij ons door het zittende college doelbewust misleid en in het ongewisse gelaten. Hoe kun je nu met goed seizoen straks nog naar buiten komen met een plan dat panklaar was? Het zal ongetwijfeld uitmonden in nog meer vertraging. Vandaar dat wij een motie van afkeuring indienen.”

Weggehoond

De motie van de PvdA werd weggehoond. Die van CDA en Gemeentebelang werd aangenomen, met instemming van het college. Burgemeester Boelhouwer: “Vreselijk dat we dit besluit hebben moeten nemen. Een dieptepunt in mijn politieke loopbaan. Ik ben niet trots dat we in deze toestand terecht zijn gekomen. Het straalt ook negatief af op onze gemeente en dat is iets waar we erg ontevreden van worden.”