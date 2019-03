Wethouder Rolph Dols uit Gilze en Rijen vindt overstap naar Tilburg 'Gaaf’

TILBURG/GILZE EN RIJEN - Wethouder Rolph Dols (CDA) van Gilze en Rijen volgt in mei de Tilburgse wethouder Erik de Ridder op die dijkgraaf wordt. Dols neemt de portefeuilles zorg, welzijn, gezondheid en sport over. Vorig jaar begon hij aan zijn derde periode als wethouder. ,,Toen ik het maandag hoorde was mijn eerste reactie: ‘Gaaf’.”, zegt Dols. Het CDA in Gilze en Rijen is verrast, maar begripvol.

Eer

De 56-jarige Rijenaar zegt dat de Tilburgse CDA-fractie hem heeft gevraagd. ,,Toen het eenmaal ging lopen, wilde ik het ook worden. Ik vind het een eer.” Erik de Ridder wordt dijkgraaf bij Waterschap de Dommel in Boxtel. Dols is een ervaren bestuurder, die zich soepel door complexe dossiers worstelt. Deze periode heeft hij de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling stedelijk gebied, Economische zaken en werkgelegenheid, Financiën en Grondbedrijf.

‘Nog veel leren’

Dat komt sterk overeen met de beleidsterreinen die De Ridder de vorige raadsperiode bestreek. Na de verkiezingen moest De Ridder verder met de portefeuille zorg, welzijn, gezondheid en sport. Dols zegt zich ook op die terreinen thuis te voelen. ,,Je staat daarmee midden in de samenleving. De eerste acht jaar heb ik ook een sociale portefeuille gehad. Maar ik moet nog veel leren. Tilburg is een grotere schaal en impact.”

Promotie

De overstap van een gemeente met ruim 26.000 inwoners naar een gemeente met 216.000 inwoners mag je wel een promotie noemen. Afgelopen maandag heeft hij vertrouwelijk het college van B en W en CDA-fractievoorzitter Jac Wouters op de hoogte gebracht. Burgemeester Jan Boelhouwer noemt het een mooie stap voor Dols. Hij is trots, maar vindt het ook jammer. ,,In zijn negen jaar als wethouder in onze gemeente heeft wethouder Rolph Dols veel voor elkaar gekregen en in gang gezet.”

Quote Dit soort dingen komt nooit op het juiste moment. Gilze en Rijen zal niet ontsporen. Wethouder Rolph Dols

Dols erkent dat er een paar flinke dossiers achterblijven. Het Luchthavenbesluit Gilze-Rijen, de ontwikkeling van de Spoorzone in Rijen, centrumplannen om er enkele te nomen. ,,Dit soort dingen komt nooit op het juiste moment. Gilze en Rijen zal niet ontsporen. Het is belangrijk dat de voortgang geborgd wordt en er blijft een krachtig ambtelijk apparaat.”

Niet blij

CDA-fractievoorzitter Jac Wouters was afgelopen maandag niet blij met de mededeling. ,,Ik was een kwartiertje stil. Toen pas kon ik hem feliciteren. Ik had hem graag nog drie jaar gehouden.” Wouters zegt fijn met Dols te hebben samengewerkt. ,,Ik begrijp hem wel. Hij is 56 en dan kan hij nog 3 jaar in Tilburg wethouder zijn, mogelijk daarna nog een periode. Hij kent de stad, kent de regio. Ik gun het hem van harte.”

Werkplek