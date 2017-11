Wethouder Mark Vissers mag niet meer namens SP spreken: 'Ze gedragen zich als kleuters'

Schade

Omdat de Oosterhoutse SP, op dit moment coalitiepartij, van de partijtop niet aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 mag meedoen, beginnen drie SP-raadsleden samen met wethouder Vissers een nieuwe partij. En dat kan niet samengaan met het raadswerk voor de SP, zo oordeelde de Oosterhoutse ledenvergadering vorige week. ,,Mogelijk brengen ze tijdens de campagne schade toe aan de SP", zegt voorzitter Merian Marijnissen van de Oosterhoutse afdeling. ,,Je kunt je aandacht maar op een partij richten. Daarom hebben we hen via een brief gevraagd om de zetels ter beschikking te stellen van andere SP-leden. Mark Vissers kan wethouder blijven, maar niet meer onder de vlag van de SP", stelt Marijnissen.

Kleuters

Vissers is in zijn wiek geschoten: ,,Het zijn net kleuters. Wij hebben altijd gezegd dat we de klus netjes volgens de afspraken afmaken. Wij zijn coalitiepartij en hebben het coalitieakkoord ondertekend. Daar staan we voor en dan ga ik niet vier maanden voor het einde opstappen. Als het onder een andere vlag dan de SP moet, dan maar onder een andere vlag. Of de zittende SP-raadsleden hun zetel inleveren, weet ik niet. Het zou zomaar kunnen. We komen dinsdag met een reactie naar buiten."

Ideologie

De brief die aan de SP-raadsleden is gericht is in bezit van dagblad BN DeStem. Mark Vissers heeft ook een brief gehad, maar die heeft hij nog niet gelezen. Vissers: ,,Ik was niet thuis. Maar ik weet dat er een aangetekende brief is gestuurd. Die moet ik maandag ophalen bij de Jumbo." De huidige raadsleden van de socialisten kunnen volgens de griffie hun zetel houden tot 21 maart 2018, omdat de zetels persoonsgebonden zijn. Het vierde SP-raadslid, Mandy Barendregt, blijft bij de partij. ,,Ik blijf bij de SP Oosterhout om dezelfde redenen als waarom ik in 2014 op de lijst ben gaan staan. De ideologie van de SP past van alle partijen in Nederland nog steeds het beste bij mij. Dat wij de komende verkiezingen lokaal niet mee mogen doen, doet daar niets aan af. Ik respecteer de beweegredenen van de andere fractieleden, maar dat is niet de weg die ik wil bewandelen."